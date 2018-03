Siracusa, i numeri dei votanti: 96.314 per la Camera e 88.469 per il Senato

Sono 96.314 gli aventi diritto al voto a Siracusa: 46.004 maschi e 50.310 femmine. Per il Senato, dove vota chi ha compiuto 25 anni, gli aventi diritto sono 88.469 di cui 42.012 maschi e 46.457 femmine.

Rispetto alla tornata elettorale del 2013 si registra un calo degli elettori: 1.526 per la Camera e 281 per il Senato.

Sono 123 le sezioni di cui 119 sono senza barriere architettoniche e una è ospedaliera, sistemata all’ospedale Umberto I.

Per esercitare il diritto di voto si deve esibire,insieme ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.

Gli elettori che hanno gravi problemi di deambulazione o altri motivi di impedimento fisico possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un familiare o altro elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Siracusa.

È possibile votare anche in altra sezione se quella di appartenenza non fosse priva di barriere architettoniche. In tutti i casi, è indispensabile l’attestazione medica che si può richiedere al servizio di Medicina legale dell’Asp 8, traversa La Pizzuta 20 ex Onp; al S.I.A.V. in via Gargallo 18; nella frazione Belvedere, alla sede della guardia medica di piazza Eurialo 1; nella frazione di Cassibile, alla sede della guardia medica di via dell’Iris 8. I certificati saranno rilasciati dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo.

Il Comune ha inoltre predisposto un servizio di trasporto con ambulanze, che stazionano nei pressi dell'Ufficio Comunale di via S. Metodio, in modo da consentire agli elettori con disabilità di raggiungere il seggio elettorale.

Il servizio può essere richiesto in qualunque ora della giornata di voto telefonando ai numeri 0931/412875 – 0931/451221 – 0931/451225.

Sarà sospesa l’ordinanza sulla Ztl in Ortigia per garantire il corretto andamento della consultazione elettorale.

Pattuglie di polizia municipale controlleranno il regolare andamento del traffico nel centro storico.