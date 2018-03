Siracusa, via Dione diventa isola pedonale

Via Dione, la parallela di corso Matteotti che da piazza Archimede porta fino al Tempio di Apollo, diventa pedonale.

“L'Amministrazione comunale- dichiara il vice sindaco, Francesco Italia- è venuta incontro ad una specifica richiesta di residenti e operatori commerciali. In questo modo sarà meglio fruibile per i cittadini e per i turisti: un'altra isola pedonale in Ortigia, quindi, in un'area che sarà completamente riqualificata e che cambierà radicalmente volto”.

“La creazione dell'area pedonale comporterà una riduzione dei parcheggi in quella zona, ma ovvieremo parzialmente al problema con la previsione di nuovi stalli per la sosta in via Nizza”: lo dichiara l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Raimondo che aggiunge: “Stiamo lavorando per accrescere le aree pedonali in Ortigia. Siamo convinti che esse siano lo strumento giusto per la riqualificazione dei centri storici”.