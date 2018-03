Siracusa, controlli antidroga: 4 segnalati e 2 denunciati

Controlli antidroga dei Carabinieri a Siracusa. Nel mirino conducenti di auto e moto e i frequentatori dei luoghi di aggregazione giovanile.

Al termine 4 giovani di età compresa tra i 21 e i 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti, fra cocaina, hashish e marijuana. Ai 4 giovani inoltre è stata ritirata la patente di guida.

Contestualmente sono stati effettuati controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive: in due di di 48 e 31 anni, sono stati denunciati rispettivamente per violazione della sorveglianza speciale e per violazione dell’obbligo di dimora.