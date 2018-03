Noto, sorpresi a rubare limoni: arrestati due marocchini di cui un minore

Sono stati sorpresi, nella notte scorsa, mentre raccoglievano limoni in un fondo privato, e arrestati dai Carabinieri della Stazione d Rosolini. Si tratta di un marocchino non ancora maggiorenne, S.M., e del 30enne marocchino Danine Adil, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In tutto i due sono stati trovati in possesso di 600 chili di limoni pronti per essere portati via. Accusati di furto aggravato sono stati condotti in caserma. Il minore è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza per minori di Catania, il 30enne è stato rimesso in libertà.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.