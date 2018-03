Augusta, Unionports incontra il presidente dell'Autorità Portuale Annunziata

Il Direttivo di “Unionports - Maritime Cluster” che include operatori dei porti di Augusta e Catania, e anche di Siracusa ieri si è presentato ufficialmente al presidente dell’Autorità di Sistema Poortuale, Andrea Annunziata, per l’occasione affiancato dal segretario generale Carlo Guglielmi. Unionports, costituita di recente, era rappresentata dal presidente Davide Fazio e dai componenti del direttivo: Dario J. Romeo, vicepresidente, Tania Patania, segretario, Petra Volklandt Ciancio, tesoriere, Alfio Fazio e Domenico Tringali, consiglieri; nel direttivo, in qualità di consigliere, anche Cosimo Indaco, già presidente e commissario dell’Autorità portuale di Catania. “L’Unionports - ha spiegato il presidente, Davide Fazio - intende far conoscere le problematiche inerenti alle rispettive realtà portuali”. In quest’ottica, il Direttivo ha auspicato una collaborazione incisiva, su tutti i fronti, con l’Autorità di sistema portuale unica Augusta-Catania. per attuare ogni iniziativa volta a sostenere gli interessi delle imprese del comparto marittimo della Sicilia orientale.