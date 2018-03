Siracusa, incontro su allagamenti all'Isola, Fanusa, Milocca e Statella

I problemi idrogeologici delle contrade Isola, Fanusa, Milocca e Statella al centro di un incontro tra residenti e amministrazione comunale in programma per domani, sabato 3 marzo, alle 15. L’incontro auspicato da Alternativa Libera Siracusa mira a trovare delle soluzioni.

"A qualche mese di distanza ed alle prime piogge consistenti - fa notare Salvatore Russo, presidente di Alternativa Libera - la situazione in zona Fanusa Milocca e in contrada Statella sembra non essere cambiata. Dopo solo dodici ore di pioggia infatti, gli abitanti di via Giulio Verne, via Filosseno e via Giordano Bruno hanno dovuto fare i conti con strade simili a fiumi, fognature traboccanti e allagamenti".