Siracusa, operazione "Security breath" ai Villini

La zona tra via Foro Siracusano, Piazza Pantheon e Corso Umberto I, a Siracusa, passata al setaccio dalla Polizia nell'ambito dell’operazione ad alto impatto “Security Breath”, disposta dalla Direzione Centrale Anticrimine.

In azione agenti delle Volanti, Squadra Mobile, Polizia Scientifica e Commissariato Ortigia, insieme al III Reparto Mobile di Bari e all’unità Cinofila di Palermo.

La zona, da tempo, è diventata punto di incontro di numerosi cittadini extracomunitari, creando preoccupazione e allarme sociale tra i residenti.

Sono state controllate persone di varia nazionalità, in 14 sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione per le procedure di fotosegnalamento.

Un cittadino marocchino è stato trovato in possesso di coltello di genere vietato ed, è stato denunciato.

Infine l’unità cinofila ha trovato un pacchetto di sigarette con all' interno 10 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 11,50 grammi.

Nell’ambito della stessa operazione di Polizia, ad Avola sono state controllate 22 persone, di cui 16 già note alle forze di Polizia. Un 37enne è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente senza le prescritte autorizzazioni: è stato trovato in possesso di 27 artifici pirotecnici di genere vietato.