Priolo, ex dipendenti esposti ad amianto: sit-in di protesta davanti la ditta

Ex dipendenti esposti all'amianto e Ona (Osservatorio Nazionale Amianto), insieme ai lavoratori Industrie Meccaniche Siciliane - Iniziativa Sicilia - Si.Te.Co. di Priolo Gargallo, saranno in sit-in di sensibilizzazione, per martedì 6 marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12.30, davanti alla Portineria dello stabilimento di Priolo Gargallo in contrada vallone del Feudo.

Lo scopo della manifestazione è finalizzato a sensibilizzare, ancora una volta, le istituzioni sulla problematica amianto, un’emergenza non solo sanitaria e giudiziaria ma anche ambientale e sociale.

La richiesta è quella della piena applicazione ed il rifinanziamento della cosiddetta “Legge Gianni”, L,R. N. 10 del 2014 sui rischi derivanti dall’amianto, per consentire anche il rilancio delle attività produttive nei siti contaminati d’amianto.