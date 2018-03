Siracusa, elezioni politiche: ufficio elettorale al lavoro

Si intensifica l'attività dell'ufficio elettorale del Comune di Siracusa in vista delle elezioni. Da oggi a sabato 3 marzo l'ufficio sarà aperto, ininterrottamente, dalle 8,30 alle 18 e, il giorno della votazione, dalle 7 alle 23.

Per votare occorre essere muniti dell’apposita tessera elettorale e che questa riporti i dati corretti. Per qualsiasi discordanza bisogna recarsi presso l’Ufficio Elettorale che rilascerà il documento aggiornato. Anche coloro che non fossero ancora in possesso della tessera elettorale, come elettori che compiono 18 anni il 4 marzo o che abbiano recentemente trasferito la residenza nel Comune di Siracusa e siano ancora sprovvisti di tessera elettorale, dovranno richiederla allo stesso ufficio.