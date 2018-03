Siracusa, Piani "Dopo di noi": seconda conferenza dei servizi

Seconda conferenza dei servizi per l'elaborazione dei Piani distrettuali "Dopo di noi" è in programma per martedì 6 marzo alle 16 presso l'assessorato alle Politiche sociali di Siracusa.

Saranno presentati gli indirizzi operativi forniti dalla Regione.

Possono partecipare cittadini, scuole, sindacati e patronati, enti ed associazioni di volontariato, cooperative sociali, parrocchie, istituti assistenziali, responsabili di attività produttive ed industriali, confederazioni artigianali.