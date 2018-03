Pachino, controllo del territorio della Polizia Municipale

Settantanove veicoli controllati, 88 persone identificate e 6 verbali elevati per guida senza patente.

E' il bilancio di un’attività di controllo del territorio effettuato lo scorso fine settimana a Pachino. Impegnati 16 agenti del comando di Polizia municipale tra il centro storico, la zona residenziale Tre colli e il borgo marinaro di Marzamemi.

L’amministrazione comunale, in sinergia con il comando di Polizia municipale, inoltre sta disponendo servizi per il recupero di piazza Colonna. Nei prossimi giorni scatterà un’ ordinanza sindacale con la quale sarà vietato a tutti gli esercizi commerciali di piazza Colonna e nelle vie limitrofe la vendita e l’asporto di qualsiasi tipologia di bevanda alcoolica. Saranno attivati specifici controlli di polizia municipale e si stanno predisponendo gli atti per l’acquisto e l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti nevralgici dell’area.

"Interverremo – ha continuato il sindaco – anche dal punto di vista della riqualificazione commerciale, architettonica e di decoro, adottando misure contro l’abbandono di rifiuti e a sostegno della riqualificazione del patrimonio edilizio ed immobiliare, individuando anche misure per stimolare il ripopolamento commerciale".