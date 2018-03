Siracusa, M5s: domani pomeriggio la chiusura ufficiale della campagna elettorale

Domani nella sede del Movimento Cinque Stelle di Siracusa, in via Malta 61, dalle 19, si terrà la chiusura ufficiale della campagna elettorale del MoVimento. Saranno presenti i candidati Paolo Ficara, Giuseppe Pisani, Filippo Scerra e il Portavoce all'Ars Stefano Zito. Inoltre, sarà attivato il collegamento in streaming con Piazza del Popolo a Roma dove Luigi Di Maio terrà il comizio conclusivo del M5S.