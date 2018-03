Siracusa, Pd: domani pomeriggio la chiusura ufficiale della campagna elettorale

Domani, giovedì 2 marzo alle 17.30, al Jolly Hotel di Siracusa in corso Gelone 45 si terrà la chiusura ufficiale della campagna elettorale dei canditati nelle liste del Partito Democratico: Alessandra Furnari al Senato, mentre Sofia Amoddio e Giovanni Giuca alla Camera, per quanto riguarda la parte uninominale. Al plurinominale Amoddio seconda e Furnari terza. Per quanto riguarda la Camera a guidare la lista del collegio della Sicilia Orientale, quindi prima di Amoddio, è il segretario regionale Fausto Raciti.