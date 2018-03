Augusta, atti vandalici al Ponte Rivellino

Vandali in azione ad Augusta. Questa volta ad essere preso di mira è stato l'impianto di illuminazione del Ponte Rivellino, i cui ripristino era stato completato solo due giorni prima.

A darne notizia è il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro attraverso la sua pagina facebook:

"Delusione e amarezza perché i risultati ottenuti a beneficio dei cittadini vengono spesso vanificati da una minoranza di individui che non amano Augusta.

Reagiremo, come abbiamo sempre fatto, e riporteremo in piena funzione l'impianto che è già in via di ripristino".