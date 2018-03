Siracusa, Ortigia settore nuoto: 19° posto su 36 società iscritte

Soddisfazioni per l'Ortigia settore Nuoto nel campionato regionale Esordienti B che ha visto la partecipazione di 36 società.

La società siracusana ha partecipato con soli 4 atleti e ha ottenuto il 19° posto.

Mattatore è stato Mario Rossitto che, nonostante la febbre alta, ha gareggiato, andando sempre a punti in ogni gara: 7° posto nei 100 farfalla, 9° nei 100 rana, 8° nei 100 misti e 11° nei 200 rana. Ottimi piazzamenti anche per Edoardo Sirna, con due settimi posti nei 100 e 200 rana. A punti pure le due staffette, mista e stile libero, con Rossitto e Sirna, Tommaso Anastasi e Karim Matouk.

Prossimo appuntamento agli Esordienti A di metà marzo dove la società si presenterà con 10 atleti.