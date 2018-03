Siracusa, Sergio Carmina eletto segretario territoriale UilCom

Sergio Carmina a capo della segreteria territoriale Siracusa-Ragusa della UilCom.

Il congresso della categoria sindacale delle telecomunicazioni della Uil ha visto il rinnovo dei quadri dirigenziali per il prossimo quadriennio. La segreteria sarà composta anche da Ernesto Bovari quale segretario organizzativo e Giuseppe Pluchino segretario. Stefano Munafo, segretario generale territoriale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, ha presieduto il congresso.

"Gli ultimi anni - ha detto Carmina - sono stati difficili perché il mondo del lavoro del sindacato è cambiato: si affrontano vertenze e ci sono sempre più contratti di solidarietà, negli ultimi anni poi, ci sono state poche iniziative per i lavoratori e in questa situazione particolarmente difficile, in cui c'è stata l'occasione per salvaguardare fasce di lavoratori,