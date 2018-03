Camera di Commercio, c'è la firma del ministro Calenda: Siracusa accorpata a Ragusa e Catania

Si chiude con la firma del ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, al decreto della nascita ufficiale della cosiddetta “Super Camera di commercio della Sicilia Orientale” che vede la fusione di Catania, Siracusa e Ragusa; operative da tempo le accorpate Agrigento, Caltanissetta e Trapani; Palermo è con Enna; Messina resta autonoma.

Una pioggia di ricorsi è la prima ipotesi e molto credibile che viene in mente. Sono stati mesi di proteste e contestazioni, questi ultimi, che molto probabilmente si prolungheranno per un risultato non soddisfacente per il territorio Aretuseo.