Priolo Gargallo, tentano di rubare ferro e rame ma vengono fermati e arrestati

Sono stati arrestati in flagranza di reato, ieri, dai Carabinieri di Priolo Gargallo Sebastiano Iacono, 47 anni, e Samuele Bordonaro, 33 anni, siracusano disoccupato con precedenti di polizia, per furto di materiale ferroso.

I due, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, sono entrati all'interno della società Co.Ge.Ma. in contrada Biggemi, ormai dismessa, e hanno portato via materiale ferroso dall'impianto della struttura per un peso complessivo 200 chili circa, di cui 60 chili in rame, più un microscopio elettronico Carl Zeiss in disuso.

I due sono stati sorpresi subito dopo aver nascosto la refurtiva nei bagagliai delle due autovetture di loro proprietà. La refurtiva quindi, è stata sequestrata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i due arrestati, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari