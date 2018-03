Siracusa, pedina e molesta l'ex compagno nonostante divieto di avvicinamento

Il suo ex fidanzato aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale, ma lei non si era arresa e aveva assunto nei suoi confronti comportamenti sempre più aggressivi che avevano costretto l’uomo, 43enne, a rivolgersi alle forze dell’ordine. L’Autorità Giudiziaria di Siracusa aveva emesso, pertanto, nei confronti della donna il divieto di avvicinamento all’ex compagno.

In barba al provvedimento, la donna avrebbe continuato a pedinarlo, a chiamarlo al telefono, ingenerando nella vittima uno stato di stress e costringendolo a cambiare abitudini.

Da qui la decisione del Tribunale di Siracusa di applicare un aggravamento della misura cautelare, sottoponendola agli arresti domiciliari. Si tratta di Cinzia Morale, 45 anni, siracusana, disoccupata con precedenti specifici.