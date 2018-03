Lentini, raccolta rifiuti: controlli dell'Antimafia sulla regolarità degli appalti

Verifica della regolarità dell’aggiudicazione degli appalti e delle procedure per lo svolgimento del servizio ed alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Questo l'obiettivo dei controlli messi in atto in queste ore dagli agenti della Dia di Catania, diretta da Renato Panvino, che stanno compiendo un accesso ispettivo nella sede legale della società «Tech servizi», operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Lentini (Siracusa) e Vittoria (Ragusa). All’operazione prendono parte Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Ispettorato Territoriale del Lavoro dei Gruppi Interforze di Siracusa e Ragusa.