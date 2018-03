Avola e Lentini, si attivano reparti rianimazione

Entrano in funzione le Unità di rianimazione degli ospedali di Avola e Lentini.

L’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha firmato il provvedimento che autorizza l’Asp di Siracusa ad assumere il personale necessario, già considerato nella dotazione organica aziendale e ad ampliare il numero di posti letto fino a 22.

“Abbiamo posto in essere alcune delle misure essenziali che mancavano – ha affermato l’Assessore - per migliorare i livelli assistenziali , ridurre il rischio clinico e favorire un importante recupero della mobilità sanitaria in provincia, sulla quali ho chiesto delucidazioni”.

Soddisfatto il sindaco di Avola, Luca Cannata: “Le strutture erano già pronte da tempo ma serviva un'ultima autorizzazione per completamento del personale da assessorato alla Sanità - afferma - Finalmente i cittadini del nostro territorio provinciale oltre a chiaramente quelli di Avola, così come di Lentini dove aprirà l'altro reparto di rianimazione, potranno usufruire di un servizio di urgenza prioritario ed evitare di ricercare posto nelle altre strutture siciliane, considerato che il ricovero immediato in Rianimazione può salvare una vita umana. L'apertura dei reparti, prevista tra fine marzo e inizio aprila, servirà al potenziamento dei servizi sanitari di tutto il territorio provinciale".

"Siamo particolarmente grati all’assessore Ruggero Razza – dichiara il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta insieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella – per l’attenzione che ha mostrato nei confronti di questo territorio attraverso l’autorizzazione all’apertura di due reparti da tempo attesi dalla intera popolazione. Un ringraziamento va rivolto anche alle istituzioni locali che da anni si sono battute al nostro fianco per il raggiungimento di questo traguardo. Contiamo di dare l’avvio alle due Rianimazioni nei tempi più rapidi compatibilmente con gli adempimenti burocratico-amministrativi considerato che sono già a buon punto le procedure di reclutamento del personale, mentre già risultano completate quelle relative alla logistica e alle attrezzature".