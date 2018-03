Siracusa, rapina a distributore: bottino 2.000 €

Rapina ieri pomeriggio ai danni del distributore di carburante di via Armando Diaz a Siracusa.

Dopo le 18 in azione due giovani con il volto travisato e armati pistola: hanno prima strattonato e spinto a terra la vittima, e poi sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata pari a circa 2000 euro. Una volta arraffato il denaro, i due malviventi si sono dileguati per le vie limitrofe.