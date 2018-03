Lentini, furto a mano armata in tabaccheria: bottino di 100 euro

Ascia e coltello le armi per mettere a punto una rapina in una tabaccheria. E' successo ieri a Lentini, in via Silvio Pellico. In due sono entrati nell'esercizio commerciale e si sono fatti consegnare la somma di 100 euro, per poi darsi alla fuga.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini.