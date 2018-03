Blocco tratto Rosolini-Modica, è mobilitazione

Una manifestazione pubblica per sbloccare la paralisi che da quasi un anno blocca l’attività dei cantieri del lotto autostradale Rosolini - Modica.

Così ha deciso l’assemblea pubblica promossa dalle confederazioni sindacali di Cgil presente con Salvatore Terranova, Cisl con Paolo Sanzaro e Uil con Giorgio Bandiera. Ha moderato i lavori Paolo Gallo, segretario generale della Filca Cisl Ragusa - Siracusa.

Intanto arriva un cenno dal Governo regionale: domani venerdì 2 marzo alle 21 l’assessore regionale ai trasporti, Marco Falcone, ha dato appuntamento, nello spazio culturale “Meno Assenza” di Pozzallo, a rappresentanze sindacali, forze sociali e imprenditoriali impegnate nella realizzazione dei lavori, ai sindaci dei territori coinvolti, ai parlamentari regionali e nazionali, per fare il punto della situazione.

Le imprese subappaltanti hanno ancora una volta lamentato i mancati pagamenti dei crediti vantati da parte della Cosige,cosa questa che ha messo a rischio fallimento le ditte con la conseguente perdita del posto di lavoro per la manodopera.