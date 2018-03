Elezioni, Grasso: 'Disponibili a governo di scopo con Renzi e Berlusconi'

Si a un eventuale governo di scopo, mo alle larghe intese. E' la posizione di LeU in vista del voto del 4 marzo. "Noi - ha detto a Porta a Porta replicando a chi gli chiedeva se fosse disponibile a un governo per la modifica della legge elettorale con Renzi e Berlusconi - siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili".

"Voglio essere chiaro - ha poi puntualizzato - Liberi e Uguali non è disponibile a nessun Governo di larghe intese. Se non ci sarà una maggioranza coesa, l'unico scopo possibile per un Governo è cambiare la legge elettorale e tornare rapidamente al voto".