Siracusa, arriva l'attaccante brasiliano Caetano Calil

Arriva un rinforzo importante per il reparto avanzato del Siracusa. Si tratta dell'attaccante brasiliano Caetano Calil, svincolatosi lo scorso mese.

“Aggiungiamo un altro tassello importante alla nostra formazione – ha detto il presidente Gaetano Cutrufo – sono molto soddisfatto di questa operazione di mercato e sono sicuro che fornirà un prezioso contributo nella seconda parte della stagione”.

Calil in carriera ha vestito la maglia del Corinthians, del San Paulo e del Santos in Brasile; del Siena, Frosinone, Crotone, Varese, Salernitana, Catania e Livorno in Italia.