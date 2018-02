Siracusa, senza stipendio lavoratori Consorzio Ad Maiora

Sono da due mesi senza stipendio gli 86 lavoratori del supermercato interno al Centro Commerciale “I Papiri” di contrada Fusco, a Siracusa.

"Una situazione incredibile – sottolinea la segretaria generale della Fisascat Cisl, Teresa Pintacorona – Il vecchio gestore, il gruppo Cambria, nel giugno dello scorso anno ha avviato le procedure di trasferimento del punto vendita SuperSpaccio Alimentare di contrada Fusco al consorzio per azioni Ad Maiora a partire dal 1 luglio 2017; poco più di un mese dopo - racconta - l’inizio ufficiale delle attività dello stesso che ha due soci e un capitale di 50 mila euro.

Da quel momento tutti i lavoratori sono stati distribuiti in più cooperative che gestiscono pezzi diversi dello stesso supermercato ed è diventato difficile individuare gli interlocutori per chiedere garanzie e rispetto del contratto".

A tutto ciò negli ultimi mesi si è aggiunto il ritardo nei pagamenti degli stipendi e non si esclude che possa essere dichiarato lo sciopero.