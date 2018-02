Siracusa, operaio della Forestale denunciato per truffa

Un operaio della Forestale di Siracusa e' stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'uomo, 60 anni, originario di Palermo, dal 2007 al 2015 avrebbe cambiato ripetutamente la sua residenza, fissandola a Pachino e Portopalo, pur vivendo con la compagna ed il figlio a Siracusa.Tutto ciò per poter chiedere e ottenere il rimborso per recarsi al lavoro. La denuncia di alcuni colleghi ha consentito di avviare una inchiesta ed è stato scoperto che agli indirizzi indicati come residenza in realtà non viveva nessuno. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei beni dell'operaio per recuperare le somme percepite indebitamente.