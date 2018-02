Melilli, litiga con l'ex badante di suo padre: lei finisce in ospedale

I carabinieri sono intervenuti ieri sera in un appartamento a Melilli, dove stava scoppiando la lite in famiglia. Ad alllertare le forze dell'ordine, un uomo che aveva litigato, poco prima, animatamente con la ex badante del proprio padre, da poco tempo deceduto, perché la donna non voleva lasciare la casa assegnata al defunto da parte dell’Istituto Case Popolari, dove lei stessa ha abitato con l’anziano genitore ammalato per circa tre anni. La donna è stata accompagnata in ospedale in grave stato di agitazione. Sedata in seguito gli animi.