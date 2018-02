Canicattini Bagni, proroga alla Caruter per la raccolta porta a porta

Proroga di sei mesi, dal 1 Marzo al 31 Agosto 2018, all’impresa Caruter srl di Brolo, per il Servizio per la raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”, trasporto e conferimento dei rifiuti del Comune di Canicattini Bagni, oltre alla gestione Isola Ecologica di Contrada Bosco di Sopra.

Il provvedimento del sindaco si è reso necessario per non interrompere un servizio di pubblica utilità non essendo ancora approvato il Piano d’Ambito Provinciale per i 21 Comuni del siracusano e il Piano d’Intervento Locale da parte della S.R.R. ATO Siracusa Provincia, e visto che sono state avviate, da quest’ultima, le procedure per l’esternalizzazione del servizio e la gara che dovrà espletare l’UREGA Siracusa.

Il servizio prorogato sarà espletato allo stesso costo complessivo della prima aggiudicazione: 248.108,62 euro Iva compresa.

Dal 1 Marzo del 2017, data d’inizio del servizio di raccolta differenziata con il sistema del “porta a porta”, il Comune di Canicattini Bagni ha registrato un notevole incremento delle percentuali delle diverse categorie differenziate, raggiungendo a Novembre scorso il 46,95%, rispetto al 15,65% del Dicembre 2016, con un calo al 37,88% nel Dicembre 2017 a causa della prolungata chiusura dell’impianto di conferimento dell’umido.