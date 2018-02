Pachino, ammodernamento stadio e rotatoria con bando del Ministero dell'Interno

Nuove tribune e manto in erba sintetica per lo stadio comunale “Sasà Brancati” di Pachino e la realizzazione di una rotatoria all’ingresso ovest della città, in zona mercato ortofrutticolo. Il Comune di Pachino ha partecipato al nuovo bando del Ministero del’Interno, che prevede finanziamenti per la costruzione o il rifacimento di opere pubbliche ed edifici per migliorare le condizioni di sicurezza.

Il progetto della rotatoria è esecutivo e prevede una spesa di 560 mila euro, mentre quello dello stadio è definitivo e costerà 1 milione 200 mila euro.