Siracusa, prezzi al consumo: +0,2% nel mese di febbraio

Sale dello 0,2%, nel mese di febbraio in confronto al mese di gennaio, l’indice congiunturale dei prezzi al consumo (NIC) nella Città di Siracusa, e registra un aumento dell'1.3% rispetto a febbraio dello scorso anno.

A dirlo, su numeri forniti dall'Istat, è la Commissione “Prezzi al consumo” del Comune di Siracusa, presieduta dall'assessore Dario Tota.

Particolari aumenti su: Bevande alcoliche e tabacchi 0.3%; Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 0.1%; Mobili, articoli e servizi per la casa 0.3%; Servizi sanitari e spese per la salute 0.1%; Trasporti 1.2%; Ricreazione, spettacoli e cultura 0.1%; Altri beni e servizi 0.2%.

Le variazioni con tasso congiunturale pari a zero riguardano le seguenti divisioni di spesa: Abbigliamento e calzature; Istruzione.

Le divisioni di spesa che registrano una diminuzione del tasso congiunturale rispetto al mese precedente sono: Prodotti alimentari e bevande analcoliche -0.3%; Comunicazioni -0.8%; Servizi ricettivi e di ristorazione -0.1%.