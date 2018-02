Siracusa, Eurialo: un mental coach per la salvezza

Il mental coach Emiliano De Francesco è entrato a far parte dell'organigramma dell'Eurialo Siracusa.. Dedicherà un’ora alla settimana al lavoro mentale di una squadra che sta lottando per raggiungere l’obiettivo della salvezza nel campionato di serie C di pallavolo femminile.

"Lavorare sul campo con l’allenatore, provando schemi tattici e meccanismi di gioco – spiega De Francesco – è importante, ma alla base di tutto c’è l’aspetto mentale. Ogni atleta deve avere consapevolezza delle proprie capacità e prendere piena coscienza dei propri mezzi, crescendo in autostima".

"Ci avvarremmo di una nuova importante figura – spiega il presidente Carmelo Messina – che supporterà mentalmente tutte le atlete. La prima squadra sta affrontando un campionato difficile e, nonostante tutto, sta dimostrando carattere e voglia di lottare. I risultati non ci aiutano ma sono certo che, grazie anche al lavoro di Emiliano De Francesco, le ragazze riusciranno a riprendersi. Dal prossimo anno De Francesco si occuperà anche delle squadre giovanili".