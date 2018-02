Siracusa, preparativi 4 marzo: ieri riunione operativa con i presidenti di seggio

Si è tenuta, ieri pomeriggio, nei locali dell’Ufficio Elettorale un incontro con i Presidenti di seggio per le elezioni politiche del 4 marzo. Quest'anno le regole sono un po' cambiate, e tante sono le innovazioni, a partire dal tagliando antifrode sulle schede elettorali. Verranno consegnate due schede, una per la Camera e una per il Senato. Dopo aver votato, all'interno della cabina, l'elettore consegna la scheda al che, prima di inserirle nelle rispettive urne, verifica che i codici corrispondano a quelli registrati prima, quindi asporta i due tagliandi riponendoli in un'apposita busta ed inserisce le schede nelle rispettive urne.

Si può voterà nella sola giornata di domenica, dalle 7 fino alle 23, e che le operazioni di spoglio dovranno concludersi improrogabilmente entro le 14 di lunedì 5 marzo.

"Per esprimere correttamente il voto- spiega Giacomo Alia, dell'Ufficio elettorale- nel caso di un candidato uninominale collegato ad un'unica lista, basta segnare o il nome del candidato uninominale o la lista e così facendo esprime il proprio voto ad entrambi; se invece si vuole esprimere il proprio voto su un candidato al quale è legata una coalizione di più liste si può segnare, se si vuole, solo una delle liste indicate alla quale andrà anche la preferenza diretta e contemporaneamente avrà espresso il voto anche per il candidato ad essa collegato, se invece non ha particolare preferenza tra le liste di quella coalizione basterà che indichi con un segno il nome del candidato uninominale di quella coalizione".