Siracusa, furto in tabaccheria: arrestato 15enne

Sono entrati in una tabaccheria in Piazza Cappuccini a Siracusa, presumibilmente armati, e dopo una colluttazione con i titolari, hanno rubato la somma di denaro di 50 euro, e cioè quello che sono riusciti ad arraffare prima di darsi alla fuga.

E' successo ieri intorno alle 12.25.

Ad intervenire la Polizia di Stato di Siracusa, che è riuscita a bloccare uno dei due. Lui è D.A., e ha solo 15 anni: arrestato è stato condotto nel centro di prima accoglienza Via Franchetti di Catania.