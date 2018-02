Siracusa, violenza di genere: formazione per operatori in due tappe

“Violenza di genere un problema di salute pubblica: strumenti operativi per la prevenzione e il contrasto La rete interistituzionale”, è il tema di un evento formativo che si terrà a Siracusa con il coordinamento scientifico della responsabile delle Attività di prevenzione e cura violenza di genere dell’Asp di Siracusa Adalgisa Cucè e del direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa Carlo Candiano.

Rientra nell’ambito di un progetto regionale dell’Assessorato della Salute per la individuazione di una rete sanitaria che intervenga nelle attività di prevenzione e cura nella violenza di genere ed è indirizzato a operatori delle associazioni antistalking e antiviolenza e delle Forze dell’Ordine e della Magistratura che fanno parte integrante della rete interistituzionale

Si terrà nella sede dell’Ufficio Formazione permanente dell’Azienda in due edizioni, la prima il 2, 12 e 19 marzo 2018 la seconda il 7, 14 e 28 maggio prossimi.