Siracusa, apprezzamento del Prefetto per le operazioni antidroga dei Carabinieri

Vivo apprezzamento viene espresso dal Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Luigi Grasso, "per la complessa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che ha condotto all’arresto, con le operazioni “Bronx” dei giorni scorsi e ”Tonnara” di ieri, di 35 soggetti per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina". All’Arma anche il ringraziamento per l’impegno profuso, insieme alle altre Forze dell’Ordine, nella lotta alla criminalità organizzata "contribuendo in maniera determinante a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Istituzioni e a garantire sicurezza e legalità".