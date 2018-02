Elezioni politiche, Movimento 5 stelle: Di Maio sceglie i ministri

Ieri in mattinata la prima riunione della squadra, poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale. A 5 giorni dal voto Luigi Di Maio chiude la partita del "suo" governo per il quale, dopo quello di Sergio Costa, fa altri 4 nomi, proponendo Lorenzo Fioramonti al Mise, Pasquale Tridico al Lavoro e Welfare, Giuseppe Conte alla Pubblica amministrazione e Alessandra Pace all'Agricoltura. E per Di Maio è anche il giorno dello scontro frontale con Paolo Gentiloni.

"E' surreale presentare un governo ombra prima delle elezioni, di solito lo si fa quando le perdi", attacca il premier. "Gentiloni pensa agli inciuci post voto, noi pensiamo ai cittadini. Il nostro è un governo alla luce del sole", replica il candidato premier M5S. Di certo, la mossa del Movimento è irrituale, seppur mitigata dal fatto che Di Maio non presenti "personalmente" la sua lista al Colle ma si limiti ad inviarla via mail. "Rispetto le prerogative del Capo dello Stato, il mio è un gesto di cortesia", precisa il capo del movimento. Dal Quirinale non arriva alcuna risposta, a testimonianza del fatto che la mossa di Di Maio non può produrre e non produce alcun effetto sul presidente Sergio Mattarella.