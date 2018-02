Floridia, randagismo: trovati cinque cani avvelenati

Sono stati trovati cinque cani avvelenati in Contrada Rais, contrada Fegotto e contrada Raiana a Floridia. A dare l'allarme l'Ente Fauna Siciliana sezione randagismo Floridia che lancia l'appello "chiunque sappia qualcosa per favore parli".

"Abbiamo già richiesto la bonifica della zona" - conclude l'ente.

Una vera e propria scia di sangue canino in questi giorni in Sicilia. Tutto è cominciato con l'orrore di Sciacca, dove sono stati trovati decine e decine di randagi avvelenati, ieri a Rosolini sono stati trovati quattro cani randagi impiccati.

Hanno perso la vita a Paternò altri cani, qualcuno di proprietà. E infine orrore anche a Licata, dove sarebbero stati avvelenati dei cani negli ultimi giorni.