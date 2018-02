Siracusa, la Consulta Civica apre l'ufficio opportunità economiche

La Consulta Civica di Siracusa istituisce l’Ufficio Opportunità Economiche, formato da personale esperto nella intercettazione e ricezione di fondi economici disponibili. l'ufficio è a disposizione gratuita di quanti, cittadini, associazioni e aziende, hanno un'idea da trasformare in progetto.

"L’iniziativa nasce – afferma il presidente della Consulta Civica, Damiano De Simone – dall’assenza di supporti istituzionali, dalla burocrazia infinita e dalle difficoltà di accesso al credito dovute, molto spesso, all’assenza di garanzie. La Consulta Civica – conclude – ritiene doveroso, quindi, intervenire sulle politiche mancanti, dando, in questo caso, l’opportunità economica a tutti coloro i quali intendono contribuire allo sviluppo occupazionale per il bene individuale e collettivo, promuovendo le condizioni di fertilità occupazionale a Siracusa".

L’Ufficio è aperto al pubblico tutti i lunedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso via Arno, 7.