Siracusa, genitori bistrattati dal Provveditorato

Il ruolo dei genitori all'interno dell'istituzione scuola disconosciuta dal Provveditorato di Siracusa. La segnalazione e la rimostranza arriva dal presidente del Comitato “Una Scuola con tutti”, Prospero Dente.

"Il provveditore - scrive in una nota - ha deciso di non ricevere i genitori che in queste ore si ritrovano sballottati o in lista d’attesa tra una scuola e l’altra e, cosa che stigmatizziamo in maniera netta, non ha inteso ricevere il Presidente del Consiglio di Istituto di una delle scuola coinvolte in questo fastidioso bailamme. Una mancanza grave - continua Dente - Sono certo che chi regge l’ufficio di viale Tica saprà rimediare a questo errore da matita rossa. I genitori sono ben coscienti del proprio ruolo; stessa cosa facciano tutti gli altri soggetti interessati".