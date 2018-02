Siracusa, MSC Crociere interessata all'attracco in porto

La MSC crociere interessata a far attraccare le sue navi, anche di ultima generazione, alle banchine del Porto grande.

La possibilità è stata espressa nel corso di un incontro promosso dalla Società di Rimorchio Portuale di Siracusa e tenuta alla Capitaneria di porto. Oltre al comandante, il capitano di vascello Giuseppe Sciarrone, al presidente e all'amministratore delegato dei rimorchiatori, Aldo Garozzo e Giovanni Dipasquale, hanno partecipato il sindaco, Giancarlo Garozzo, il funzionario direttivo del Servizio demanio marittimo, Aldo Vernengo e Alfredo Boccadifuoco dell’omonima agenzia marittima. La società di navigazione era rappresentata dal responsabile Relazioni istituzionali di MSC Italia, Luigi Merlo, dall’amministratore delegato e dal direttore generale di MSC Sicilia, William Munzone e Salvo Lo Re.

“Abbiamo rilevato – afferma il sindaco Garozzo – una sincera attenzione verso il nostro scalo a conferma dell'interesse che il sud-est della Sicilia riscuote tra gli operatori turistici”.

Il comandante Sciarrone, con il supporto tecnico capo dei piloti, Franco Tringali, ha illustrato le caratteristiche del porto. Il sindaco Garozzo, coadiuvato dal dirigente Emanuele Fortunato e dal direttore dei lavori, Agostino Calandrino, ha illustrato le opere effettuate e quelle ancora da realizzare, tenendo ben presente che la banchina numero 2 sarà completata per la fine di maggio. Inoltre ha dato la disponibilità dell’Amministrazione a trovare, di concerto con la MSC, soluzioni per migliorare l'accoglienza dei turisti in attesa della stazione marittima, per la quale si sta completando l’iter autorizzativo.