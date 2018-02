Palermo, multe e sequestri merce alla Kalsa

I carabinieri hanno passato al setaccio la zona di piazza Kalsa a Palermo dove lo scorso 19 febbraio è stato ferito il mafioso Gioacchino Alioto con un colpo di pistola. Sono stati multati i titolari di una panineria, in via Nicolò Cervello, e una friggitoria in piazza Kalsa. Multato anche un commerciante di frutta e verdura in via Torremuzza. Il titolare della panineria, che vende anche frittola, D.M. di 50 anni è stato arrestato per furto di energia elettrica. Nella friggitoria sono stati trovati due lavoratori irregolari. Al titolare è stata fatta una multa di 38 mila euro e sono stati sequestrati 26 chili di prodotti alimentari, privi di tracciabilità. Per questo motivo è scattata una multa di 6.740 euro. Nel negozio di ortofrutta è stato trovato un lavoratore irregolare. E' scattata per il titolare una multa da 18 mila euro e sono stati sequestrati 286 chili di frutta e verdura senza tracciabilità e 11 litri di vino. Per questo è stato multato per 4.600 euro.