Catania, prostituzione a fine massaggio: sequestrato centro olistico

La Polizia di Stato di Catania, ieri sera, ha sequestrato un centro massaggi, in zona Centrale gestito dal cinese C.Z., per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Il centro, a fronte di un’autorizzazione Scia per esercizi di centri per benessere fisico (massaggi Olistici) presentata al Comune di Catania, pare fosse divenuto luogo di abituale prostituzione. Infatti, dietro pagamento da 30 euro per 30 minuti a 70 euro per 60 minuti con massaggio Thailandese più bagno in vasca, al cliente veniva garantito un massaggio con prestazione sessuale finale.

In più punti del centro sono state trovate telecamere collegate ad un Dvr che è stato sequestrato penalmente.