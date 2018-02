Rosolini-Modica: rischia di tramontare un sogno

Cgil, Cisl e Uil di categoria edile Feneal-Filca-Fillea lanciano l'ennesimo grido di allarme per una delle strutture incompiute in Sicilia: l'autostrada Rosolini-Modica.

"La situazione attuale, - spiegano i sindacati - allo stato dei fatti è che tutto è fermo né si intravede la possibile e auspicata ripresa dei lavori. I pochi lavoratori ancora rimasti in cantiere non ricevono la paga da due mesi (dicembre e gennaio) e la stessa situazione si prospetta per il mese di febbraio".

Le tre organizzazioni sindacali si fanno promotrici, pertanto, di un incontro operativo con le istituzioni locali, con le deputazioni e con tutti gli altri soggetti interessati, che si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 16,30 a Pozzallo presso il Centro “ Meno Assenza “