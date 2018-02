Siracusa, vertenza Auchan: lavoratori contro la Filcams Cgil "Noi abbandonati"

Non c'è tregua per i lavoratori del centro commerciale Auchan. I dipendenti infatti puntano il dito contro Stefano Gugliotta, segretario della Filcams Cgil, accusato (sempre a detta dei lavoratori) di averli abbandonati.

Dopo aver fatto un breve percorso storico della vicenda, i dipendenti tirano le somme dell'aggiornamento più recente.

"Il nuovo percorso porta ad un ulteriore accordo siglato con Auchan il 13 febbraio 2018 tra Fisascat, Uiltucs e Filcams. Un accordo che rimisura totalmente l’orario di lavoro dei dipendenti part time 20 e 24 ore settimanali e di 7,5% sul 10% di riduzione oraria per i full time". I lavoratori dichiarano che soltanto in tempi recente la Cgil si è seduta nuovamente al tavolo delle trattative, dopo lunghi periodi di assenza.

"L’ulteriore dato fissato nel documento impegna le parti ad un incontro di verifica da tenersi nel secondo semestre 2018. - concludono - Questa è la storia".