Siracusa, siringhe in via Regia Corte

Siringhe in Via Regia Corte, la stradina che collega viale Tica a Via Augusto Von Platen, stradina dove si trova l'istituto scolastico Elio Vittorini. Piccola ma affollata, soprattutto di bambini, pare che sia teatro di siringhe abbandonate e quindi pericolose.

Questa la segnalazione dell'avvocato Paolo Cavallaro (componente assemblea regionale Diventerà Bellissima), il quale ha scritto una lettera al sindaco di Siracusa, al Comandante della Polizia Municipale, al Settore comunale Pubblica Istruzione, all'Asp 8 Siracusa, alla Soprintendenza e per conoscenza Istituto Scolastico "Vittorini".

"L'area di sosta, prospiciente l'area archeologica, è priva di lluminazione, le aiuole ricoperte di erba selvatica e gli alberi privi di cura, piegati dal vento o secchi per carenza di cure. - si legge nella lettera - E' necessario un intervento risolutivo, una maggiore attenzione alle esigenze del terriotorio, soprattutto nelle vicinanze di un Istituto Scolastico dove i nostri figli vanno per apprendere e formarsi come cittadini e nuova classe dirigente di questa città".

"Si chiede ai destinatari della presente, ciascuno per quanto di propria competenza, un immediato intervento -conclude Cavallaro - per la rimozione delle siringe, per fornire alla strada un'adeguata illuminazione e adeguate misure di sorveglianza, per bonificare le aree sopra indicate da sterpaglie e rifiuti e provvedere all'adeguata valorizzazione della suddetta area archeologica".