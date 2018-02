Tesori italiani e del Vaticano protetti in pellicola Piql

Documenti e immagini dal valore inestimabile del patrimonio culturale italiano e della Biblioteca Apostolica Vaticana, tra cui una copia di un manoscritto de 'La Divina Commedia', sono stati depositati all'Arctic World Archive, alle isole Svalbard, in Norvegia, dove saranno consultabili e verranno protetti da ogni tipo di catastrofe o distruzione. Il deposito suggella l'inizio di una collaborazione con la società Piql, specializzata nella conservazione e preservazione di dati digitali. La società, creata in Norvegia nel 2002, ha sviluppato una tecnologia che permette di preservare dati digitali in maniera assolutamente sicura su una speciale pellicola testata per poter durare oltre 500 anni, conservata presso l'Arctic World Archive. "Posizionato lontano dalle instabilità del resto del mondo, riteniamo che l'Arctic World Archive sia il luogo più sicuro del pianeta dove conservare informazioni e dati insostituibili.