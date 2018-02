Belvedere, cittadini in corteo per la sicurezza

Uomini, donne, bambini, intere famiglie hanno partecipato oggi pomeriggio al corteo che si è tenuto a Belvedere.

Alla base della manifestazione pacifica l'intenzione di sensibilizzare le autorità preposte alla questione dell'ordine pubblico da più parti sollecitate nei giorni scorsi.Sollecitazioni a cui la prefettura ha dato immediate risposte, disponendo l'incremento dei controlli delle forze dell'ordine e una maggiore presenza delle forze di Polizia.

I residenti si sono ritrovati in piazza Bonanno e dopo aver percorso via Consolazione, via Montessori e via Siracusa andata e ritorno, hanno terminato il corteo in piazza Rudinì. Nessuna colorazione politica, nessuna vena polemica, solo la voglia di farsi sentire e di ottenere maggiore attenzione.