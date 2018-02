Priolo, furto aggravato in supermarket: arrestati un uomo e una donna

Avevano manomesso i sistemi antitaccheggio di capi di abbigliamenti, detersivi e prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 100 euro in un supermercato Gemar di Priolo. Sono stati notati dal personale di vigilanza che ha avvisato i Carabinieri. In due sono stato bloccati e arrestati dai militari dell'Arma: si tratta di Alfredo Cappello, 36 anni ed Elena Maffei, 41 anni, entrambi siracusani e disoccupati. Per loro l'accusa è di furto aggravato. I due sono stati ristretti ai domiciliari.